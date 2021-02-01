В Брянске таксиста будут судить за смертельное ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске будут судить водителя такси, который устроил смертельное ДТП. Автоавария случилась 2 декабря прошлого года около половины четвертого дня на улице Спартаковской. 48-летний автомобилист на "Рено Логан" ехал с превышением скорости - больше 75 километров в час. По версии следствия, мужчина сел за руль пьяным. К тому же, машина была не укомплектована зимними шинами.

На перекрестке Спартаковской и Карачижской автомобилист не справился с управлением и врезался в дерево. Пассажир легковушки погиб на месте аварии. Водителя с травмами госпитализировали.

- Уголовное дело направили в Советский районный суд города Брянска для рассмотрения по существу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В Брянске перед судом предстанет водитель, совершивший смертельное ДТП в состоянии опьянения

Прокурор города Брянска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По версии следствия 2 декабря 2020 года около 15 часов 40 минут на водитель автомобиля «Рено Логан», управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигался с превышением скорости (не менее 75 км/ч) по улице Спартаковской в Советском районе города Брянска и, не справившись с управлением, на перекрестке с улицей Карачижской наехал на дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир легкового автомобиля от полученных телесных повреждений погиб на месте.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Брянска для рассмотрения по существу.

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