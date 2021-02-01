Энергетики Брянской области получили благодарность за хорошую работу

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

В адрес руководителя энергопредприятий - филиала «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» - Александра Косарима поступило благодарственное письмо от директора департамента ТЭК и ЖКХ по Брянской области Олега Андрианова. Он благодарит энергетиков за хорошую работу по обеспечению надежного энергоснабжения жителей Брянской области во время новогодних и рождественских праздников, а также в период наблюдающихся в январе нестабильных погодных условий.

«Результат работы сотрудников, несущих непрерывную службу по обеспечению надежного энергоснабжения потребителей, еще раз подтвердил их высокую ответственность и профессионализм», - говорится в письме.

В январе в регионе наблюдалась нестабильная погода: перепады температуры с переходом через ноль, мокрый снег и гололед, сменившиеся аномальными морозами. Это привело к дополнительным нагрузкам на электросетевой комплекс региона. Слаженная, правильно организованная работа, ответственное отношение к порученному делу и высокий профессионализм позволили энергетикам держать ситуацию под контролем и обеспечить бесперебойное энергоснабжение жителей Брянщины.