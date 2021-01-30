Коронавирус в Брянской области, последние новости на 30 января 2021 года

В Брянске заболели 50 человек. Это самый большой суточный прирост. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 30 января 2021 года коронавирус выявили у 28723 человек, вылечились 27589 жителей области, умерли 239 пациентов. За минувшие сутки заболели 180 жителей региона. Выздоровели 190 пациентов, новых смертей не зарегистрировали. За прошедший день выполнили 2162 теста на инфекцию. Всего тестирование провели больше 413 тысяч раз.

В Брянске заболели 50 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе коронавирус подтвердили у 21 пациента. 12 заболевших выявили в Суражском районе, 11 - в Мглинском. В остальных прибавилось меньше десяти случаев за сутки. Всего COVID-19 за прошедший день зафиксировали в 24 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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