В брянском следственном управлении СК РФ напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях

За хулиганство и грубое нарушение общественного порядка предусмотрена санкция до восьми лет лишения свободы. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В брянском следственном управлении СК России напомнили об ответственности за организацию и участие в несанкционированных митингах и за вовлечение в них несовершеннолетних. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

За привлечение детей и подростков к незаконным публичным акциям виновным грозит до трех лет лишения свободы. Организаторы несанкционированных митингов могут получить до десяти лет.

За хулиганство и грубое нарушение общественного порядка предусмотрена санкция до восьми лет лишения свободы. Уголовная ответственность вплоть до десяти лет предусмотрена за насилие и оскорбления в отношении представителей власти и органов правопорядка.

Из-за распространения в интернете призывов к участию в незаконных митингах региональное следственное управление следственного комитета призывает родителей и законных представителей усилить родительский контроль над своими детьми.

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