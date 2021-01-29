Энергетики Брянской области сдали более 40 литров донорской крови

Фото: Компания «Россети».

Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» (вошедшее в 2020 году в контур «Россети») приняли участие в благотворительной акции «СТАНЬ ДОНОРОМ-СПАСИ ЖИЗНЬ!» Она проведена в специальном передвижном мобильном комплексе Брянской областной станции переливания крови с соблюдением всех норм, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции участников благотворительной акции.

В объединенном мероприятии приняли участие около ста энергетиков: сотрудники с большим стажем донорства, и решившийся на важный шаг впервые. Собрано около 40 литров крови, которая после изучения будет передана в отделения экстренной хирургии медицинских учреждений Брянской области.

Фото: Компания «Россети».

В этот раз впервые в благотворительной акции приняли участие работники энергопредприятий, уже перенесшие COVID-19. Их кровь отправят на углубленное изучение и в случае необходимости будут использовать для лечения пациентов, больных коронавирусной инфекцией.

Участие в Днях донора – добрая традиция, которая живет в Брянскэнерго и ООО «БрянскЭлектро» на протяжении многих лет. Сдавая кровь, энергетики приобщаются к важному делу - спасению жизней людей.