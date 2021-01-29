В Брянске утвердили список территорий для первоочередного благоустройства

Рейтинговое голосование обещают провести до 1 марта 2021 года. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске утвердили список 12 общественных территорий, которые вынесут на общее голосование для первоочередного благоустройства в 2022 и 2023 годах. Из-за коронавирусных ограничений свое мнение жители города смогут отдать на сайте «Все вместе».

Проголосовать можно будет только через личный аккаунт на Госуслугах. Рейтинговое голосование обещают провести до 1 марта 2021 года. Точную дату волеизъявления сообщат позднее, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Реконструкция общественных территорий пройдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Список территорий для голосования:

Бежицкий район

— Парк металлургов.

— Сквер металлургов.

— Территория в районе многоквартирных домов №170 и №172 по улице Вокзальной.

Володарский район

— Парк «Юность».

— Зона отдыха за ГДК Володарского района.

— Сквер имени Пушкина.

Советский район

— Липовая аллея по улице Брянского Фронта.

— Сквер у памятника летчикам.

— Сквер «Комсомольский».

Фокинский район

— Сквер имени 50-летия Советской власти (сквер «Паровоз»).

— Сквер имени 120-летия Фокинского района.

— Парк у озера в поселке Белые Берега.

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