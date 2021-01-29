В Брянске утвердили список территорий для первоочередного благоустройства

Рейтинговое голосование обещают провести до 1 марта 2021 года.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске утвердили список 12 общественных территорий, которые вынесут на общее голосование для первоочередного благоустройства в 2022 и 2023 годах. Из-за коронавирусных ограничений свое мнение жители города смогут отдать на сайте «Все вместе».
Проголосовать можно будет только через личный аккаунт на Госуслугах. Рейтинговое голосование обещают провести до 1 марта 2021 года. Точную дату волеизъявления сообщат позднее, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
Реконструкция общественных территорий пройдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Список территорий для голосования:
Бежицкий район
— Парк металлургов.
— Сквер металлургов.
— Территория в районе многоквартирных домов №170 и №172 по улице Вокзальной.
Володарский район
— Парк «Юность».
— Зона отдыха за ГДК Володарского района.
— Сквер имени Пушкина.
Советский район
— Липовая аллея по улице Брянского Фронта.
— Сквер у памятника летчикам.
— Сквер «Комсомольский».
Фокинский район
— Сквер имени 50-летия Советской власти (сквер «Паровоз»).
— Сквер имени 120-летия Фокинского района.
— Парк у озера в поселке Белые Берега.
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