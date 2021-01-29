В Брянске расширят сквер Энергетиков

В зоне отдыха проведут благоустройство и соединят этот участок с основным сквером единой прогулочной зоной. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске планируют увеличить площадь сквера Энергетиков. К существующей территории присоединят земельный участок рядом с домом №34 по улице Советской площадью 8 квадратных метров.

Сейчас на этом участке находится старый корт, который планируют отремонтировать. Также здесь установят небольшую детскую и воркаут-площадки.

В зоне отдыха проведут благоустройство и соединят этот участок с основным сквером единой прогулочной зоной. Подъезд к дому №34 сделают со стороны улицы Трудовой, продлив имеющуюся дорогу, которая сейчас оканчивается около дома №32.

Напомним, в 2021 году в Советском районе города Брянска планируют отремонтировать сквер Энергетиков в рамках программы формирования комфортной городской среды.

На благоустройство сквера решили направить дополнительные средства, которые сложились за счет увеличения федерального и областного финансирования, а также экономии на торгах, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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