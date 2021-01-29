В Брянске направят дополнительные средства на сквер Пролетарский

В Брянске в 2021 году на благоустройство сквера Пролетарский направят дополнительные средства из федерального и областного бюджетов. За счет этого здесь установят детскую спортивно-игровую площадку, которая в первоначальном проекте не предполагалась.

Напомним, в 2021 году планируют отремонтировать сквер Пролетарский на въезде в Бежицкий район. Как уже ранее сообщалось, здесь проведут общее благоустройство: установят лавочки, сделают освещение, построят новый фонтан.

Проект благоустройства не предполагает строительство культовых сооружений. Существующие в сквере деревья обещают сохранить, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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