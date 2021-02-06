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В Брянске у микрорайона «Речной» столкнулись два автомобиля

Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших нет
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске вечером, 6 февраля на повороте в микрорайоне «Речной» столкнулись три автомобиля. Фото: "ЧП И ДТП Брянск".

В Брянске вечером, 6 февраля на повороте в микрорайоне «Речной» столкнулись три автомобиля. Фото: "ЧП И ДТП Брянск".

В Брянске вечером, 6 февраля на повороте в микрорайоне «Речной» столкнулись два автомобиля. Автомобили получили серьезные повреждения.

Из-за аварии на улице Калинина образовалась пробка. Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

Из-за аварии на улице Калинина образовалась пробка. Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

Официальная информация о причинах случившегося и пострадавших не поступала. Из-за аварии на улице Калинина образовалась пробка.

Фото и видео с места ДТП в соцсетях выложили очевидцы.

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