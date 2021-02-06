В Брянске у микрорайона «Речной» столкнулись два автомобиля

В Брянске вечером, 6 февраля на повороте в микрорайоне «Речной» столкнулись три автомобиля. Фото: "ЧП И ДТП Брянск".
В Брянске вечером, 6 февраля на повороте в микрорайоне «Речной» столкнулись два автомобиля. Автомобили получили серьезные повреждения.
Из-за аварии на улице Калинина образовалась пробка. Фото: "ЧП и ДТП Брянск".
Официальная информация о причинах случившегося и пострадавших не поступала. Из-за аварии на улице Калинина образовалась пробка.
Фото и видео с места ДТП в соцсетях выложили очевидцы.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».