Коронавирус в Брянской области, последние новости на 7 февраля 2021 года

В Брянской области на час ночи 7 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 30092 человек. Фото: Марина АНТОНОВА.

В Брянской области на час ночи 7 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 30092 человек, вылечились 28742 жителя области, умерли 245 пациентов. За минувшие сутки заболели 166 жителей региона. Выздоровели 134 пациента, смертей от ковида не зарегистрировали. За прошедший день выполнили 2229 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели более 428 тысяч раз.

В Брянске заболели 54 человека. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе подтвердили 28 новых случая инфекции, в Новозыбкове – 16, в Климовском районе – 11. В остальных районах коронавирусом за сутки заболели меньше десяти человек. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 19 муниципалитетах Брянской области.

В Брянске из-за коронавируса закрылось кафе «Раздолье» на Набережной. Оно больше не обслуживает посетителей. Заведение располагается рядом с лестницей на бульваре Гагарина.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».