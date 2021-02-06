В Климовском районе передали останки найденных на территории Украины красноармейцев

В Климовском районе Брянской области 6 февраля в районе российско-белорусско-украинской границы прошла церемония передачи останков девяти красноармейцев. Фото:ТРК "Брянская губерния".

В Климовском районе Брянской области 6 февраля в районе российско-белорусско-украинской границы прошла церемония передачи останков девяти красноармейцев. Их нашли во время поисковых работ на территории Украины в 2020 году. Они пали в боях с немецко-фашистскими захватчиками, сообщает «Брянская губерния».

Фото: ТРК "Брянская губерния".

Среди девяти бойцов и командиров РККА, переданных российской стороне, есть уроженец Клинцов Брянской области. Сегодня активно ищут родственников погибших. После ряда процедур, когда будут оформлены необходимые документы, красноармейцев захоронят на своей родной земле.

В начале самой церемонии передачи останков участники исторического момента возложили красные гвоздики к стеле памяти жителей села Новые Юрковичи, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Фоот: ТРК "Брянская губерния".

Среди участников представители органов исполнительной власти Брянской области, муниципалитетов, таможенной и пограничной служб, а также местные жители, юнармейцы Климовского района, представители поисковых организаций.

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