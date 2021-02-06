В брянском Стародубе прошел предварительный этап «Лыжни России-2021»

В Стародубском районе состоялся предварительный этап лыжных гонок перед «Лыжней России-2021». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Стародубском районе состоялся предварительный этап лыжных гонок перед «Лыжней России-2021». В забеге участвовали больше 300 человек. Соревнования прошли на лыжной трассе, проложенной на территории сельскохозяйственного предприятия «Красный Октябрь».

Победителям вручали грамоты и медали. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На старт вышли команды сельских территорий, образовательных учреждений, предприятий и организаций Стародубского округа и просто любители лыжного спорта.

В каждой возрастной группе было по десять победителей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Им вручали грамоты и медали.

В рамках соревнования также выполняли нормативы по лыжным гонкам «Готов к труду и обороне»

Брянский этап «Лыжни России-2021» состоится 13 февраля. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Напомним, брянский этап «Лыжни России-2021» состоится 13 февраля.

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