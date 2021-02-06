В Брянской области с 7 по 11 февраля прогнозируют морозы

В Брянской области с 7 по 11 февраля синоптики прогнозируют аномально морозную погоду. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянской области с 7 по 11 февраля синоптики прогнозируют аномально морозную погоду. Среднесуточная температура опустится на 7-10 градусов ниже климатической нормы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Столбик термометра опустится до минус 14 градусов днем и до минус 20 градусов ночью.

Такие погодные условия могут увеличить вероятность возникновения ЧС . Они могут быть связаны с техногенными пожарами, переохлаждениями и обморожениями, нарушениями в работе тепловых и энергетических систем, негативным влиянием на ход проведения аварийно-восстановительных работ.

В случае необходимости нужно обращаться за помощью по телефону «01», с мобильного телефона – «101». Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Можно также набрать «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Брянской области – 8(4832) 443-00.

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