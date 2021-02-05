Из-за пожара в Брянске без крова осталась семья из пяти человек

В доме №20 по переулку Транспортному в Брянске проживали пять человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Семья из пяти человек, среди которых трое инвалидов и ребенок, лишились дома из-за пожара в Фокинском районе Брянска. Он случился утром 27 января. «Комсомолка» узнала подробности этого ЧП, а также перечень того, в чем нуждаются погорельцы.

Остались живы

В доме №20 по переулку Транспортному проживали пожилые супруги, их дочь, сын-колясочник и шестилетний внук. Сначала они заметили дым в гараже. Тот вплотную примыкал к жилому дому. О возгорании поспешили сообщить в МЧС.

Оперативный дежурный зафиксировал вызов в 09.22. Уже через пять минут первые пожарные машины были на месте.

– К моменту прибытия пожарных происходило горение пристроенных к дому гаража и навеса, а также горение в чердачном помещении жилого дома с выходом открытого пламени с двух сторон с фронтонов и по центру дома на кровлю, – рассказывают в региональном МЧС. – Существовала угроза перехода огня на стоящие вплотную хозпостройку и соседний жилой дом. Потому руководитель тушения пожара дополнительно запросил четыре пожарные автоцистерны.

…Домочадцы выбегали из дома в чем были: шортах, майках и тапочках.

– Сначала дочь схватила ребенка и отнесла к соседке, – вспоминает 65-летняя хозяйка Раиса Панкратова. – Потом вернулась за братом, он у нас на коляске. Документы взять не успели. До последнего надеялись, что дом удастся быстро потушить. Но, увы, постройка выгорела практически до основания.

В региональном МЧС заявляют, что для тушения пожара сделали все возможное. Привлеченных средств было достаточно. Помощь в тушении оказали своевременно и в полном объеме.

– Наши специалисты, рискуя жизнью, вынесли из горящего дома некоторые материальные ценности, – подчеркивает начальник пресс-службы ведомства Татьяна Сенина. – Спасти удалось, например, бытовую технику.

Всего к тушению пожара привлекалось 32 человека и восемь единиц техники. А ликвидировали его в 10.37.

Приютила соседка

Помимо дома, пожар лишил Панкратовых личного транспорта – автомобиль взорвался в гараже. Еще одна потеря – кошка, которая жила в 20-м доме последние одиннадцать лет. А вот собаку успели вывести из горящего вольера во дворе.

На первое время погорельцев приютила одинокая соседка. Ее дом небольшой – всего 36 «квадратов».

Семья обращалась за помощью в Фокинскую райадминистрацию.

– Там предложили комнату в общежитии на улице Гоголя в Володарском районе, – продолжает Раиса Александровна. – Но от такого временного жилья мы отказались. Нас пятеро, а комната всего одна! Общая кухня! Другой район! А учитывая, что сын у нас колясочник, нам подходит жилье только на первом этаже. Также нужен пандус у подъезда.

Однако в мэрии просят не спешить с отказом. И еще раз все хорошенько взвесить.

– Если семья Панкратовых передумает, то ей будет обязательно предоставлена комната, – говорит начальник пресс-службы Брянской горадминистрации Наталья Гомонова. – Мы сможем решить вопрос о предоставлении жилья на первом этаже.

При этом финансовой помощи от властей погорельцы не получили.

– Единственное, нам звонили из городского комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства, – добавляет пенсионерка. – Предложили оформить единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Но для этого нужно собрать несколько справок и восстановить документы.

Детскими вещами помогли знакомые и соседи.

На пепелище сейчас разбирают завалы неравнодушные брянцы. Помогают и некоторые компании. Одна из них трижды направляла в переулок специальную машину для вывоза крупногабаритного мусора.

– Мы не откажемся от любой помощи в нашей непростой ситуации, – подытожила свой рассказ Раиса. – И заранее благодарны каждому, кто решит нас поддержать.

КСТАТИ

Причина пожара до сих пор не ясна. У самих погорельцев нет даже предположений. Ведь супруг Раисы – электрик по образованию. И на всех розетках в доме стояли предохранители. Соседи грешат на скачок напряжения в сети – утром 27-го у многих плохо работали телевизоры. К тому же в округе произошло еще два пожара в это же время.

В МЧС уточняют, что по факту ЧП в переулке Транспортном проводят пожарно-техническое исследование. Этой работой заняты эксперты областной испытательной пожарной лаборатории. Собранные материалы ушли туда на следующий день после пожара. Как правило, процедура занимает три недели.

КОНТАКТЫ для оказания помощи и уточнения информации:

Телефон: 89206057245, Мария (дочь).

Номер счета: 40817810208000439730.

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