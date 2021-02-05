Брянский детский омбудсмен поможет поступить в вузы 16 сиротам

Фото: vk.com, официальная страница Инны Мухиной.

16 детям-сиротам из Брянской области помогут полноценно подготовиться к сдаче ЕГЭ, а затем поступить в вузы. Инициатором этого выступила детский омбудсмен региона Инна Мухина. Такая информация появилась на сетевой страничке уполномоченного по правам ребенка 4 февраля.

Эти дети участвовали в проекте «Взлетная полоса», однако не смогли пробиться в финал и выиграть репетиторство в столице.

Поработать с будущими выпускниками согласились четыре вуза Брянска и два инновационных учреждения. Среди них - БГУ имени И.Г. Петровского, брянский филиал РАНХиГС, БГИТА.

«Благодарна ведущим брянским вузам, поддержавшим инициативу, детям-сиротам окажут помощь в подготовке к ЕГЭ, в режиме реального времени проведут профориентационные мероприятия, мотивационные встречи по личностному росту. Пусть главный результат проекта будет достигнут, и каждый ребенок-сирота поступит в вуз своей мечты», - написала Инна Мухина.

Добавим, всего в проекте «Взлетная полоса» поучаствовали 30 брянцев. 14 из них стали победителями. Теперь с ними будут заниматься преподаватели федеральных вузов Москвы. А сам проект нацелен помочь сиротам в подготовке по образовательным предметам, сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз. В его реализации участвуют ОНФ и два облдепартамента - образования и науки, а также семьи, социальной и демографической политики.

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