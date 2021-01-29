Брянский губернатор выразил соболезнования вдове Василия Ланового

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский губернатор Александр Богомаз выразил соболезнования вдове народного артиста СССР Василия Ланового. Глава региона отправил отправил телеграмму Ирине Петровне Купченко.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и искреннего сочувствия в связи со смертью Вашего мужа, - говорится в телеграмме. - Василий Семенович всю свою жизнь преданно служил избранному делу, людям, Отечеству, был человеком удивительного, многогранного таланта, образцом честности, порядочности, верности своим принципам и в творчестве, и в общественной деятельности. Его подвижническая работа и большой личный вклад в сохранение памяти и правды о Великой Отечественной войне по праву заслуживают особого уважения и признания. Светлая память о народном артисте СССР Василии Семеновиче Лановом навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег и учеников».

Василий Лановой не раз приезжал в Брянскую область. Артист участвовал в праздничных, культурных и общественно-патриотических мероприятиях. Каждая встреча со зрителями становилась незабываемым событием для жителей Брянской области.

Василий Лановой ушел из жизни 28 января. Ему было 87 лет. Похоронят Василия Семеновича на Новодевичьем кладбище в Москве 1 февраля.

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