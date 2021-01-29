Брянский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на этапе Кубка мира

Фото: кадр из прямой трансляции.

Брянский лыжник Александр Большунов выиграл гонку свободным стилем на 15 километров на этапе Кубка мира. Она прошла в шведском городе Фалун 29 января. Александр обошел соперника на 1,8 секунды.

Напомним, на днях брянский лыжник и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе извинились за поведение спортсмена в отношении финского лыжника Йони Мяки во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира в городе Лахти.

"Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип «честной игры» во всех аспектах," - говорится в официальном заявлении.

Александр Большунов - заслуженный мастер спорта, уроженец севского села Подывотье. Сейчас он выступает за Архангельскую область.

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