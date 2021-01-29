Брянский художник отреставрировал икону в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Фото: "Ваше личное дело".

Брянский художник Дмитрий Пауков отреставрировал икону Богоматери в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В Израиль его пригласили представители армянской церкви. Дмитрий жил в Иерусалиме около трех месяцев. Ему даже удалось пожить в самом храме - художнику выделили там комнату.

Об иконы туристы тушили свечи. Фото: "Ваше личное дело".

"Ночью после закрытия храма и до начала ночной службы есть небольшое время, когда наступает тишина, - пишет Дмитрий в соцсети. - И можно спокойно пофотографировать. За три месяца пребывания в храме было время понаблюдать с фотоаппаратом за этой тишиной".

Фото: Инстаграм Дмитрия Паукова.

Дмитрий Пауков родом из Клинцов, сообщает издание "Ваше дело". Он учится в Академии живописи, ваяния и зодчества в Москве. До поездки в Иерусалим занимался реставрацией икон в православных храмах в России. Расписывал потолок посольства Бразилии в Москве. Оно находится в особняке Лопатиной на Большой Никитской улице.

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