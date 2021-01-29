Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 180 жителей региона. Выздоровели 190 пациентов, новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 28723 человек подтвердили коронавирус, вылечились 27589 жителей области, умерли 239 пациентов. За сутки выполнили 2162 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 413 тысяч раз.

В Брянске заболели 50 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе коронавирус подтвердили у 21 пациента. 12 заболевших выявили в Суражском районе, 11 - в Мглинском. В остальных прибавилось меньше десяти случаев за сутки. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 24 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 января 2021 года:

— Брянск – 11015 (+50)

— Брянский район – 3643 (+21)

— Дятьковский район – 1176 (+1)

— Карачевский район – 954 (+8)

— Комаричский район – 764 (+8)

— Стародубский район – 728 (+9)

— Клинцы – 730 (+3)

— Трубчевский район – 696 (+8)

— Брасовский район – 644 (+1)

— Выгоничский район – 643 (+2)

— Жуковский район – 622 (+5)

— Навлинский район – 592 (+3)

— Новозыбков – 585 (+3)

— Климовский район – 535 (+4)

— Унечский район – 528 (+7)

— Сельцо – 426

— Фокино – 434 (+1)

— Мглинский район – 412 (+11)

— Погарский район – 387 (+1)

— Дубровский район – 386 (+6)

— Почепский район – 374 (+1)

— Суземский район – 371

— Клинцовский район – 349

— Злынковский район – 322 (+9)

— Клетнянский район – 285 (+3)

— Гордеевский район – 274 (+3)

— Суражский район – 234 (+12)

— Красногорский район – 206

— Севский район – 183

— Жирятинский район – 104

— Рогнединский район – 67

— Иногородние – 53.

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