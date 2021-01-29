Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 180 жителей региона. Выздоровели 190 пациентов, новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 28723 человек подтвердили коронавирус, вылечились 27589 жителей области, умерли 239 пациентов. За сутки выполнили 2162 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 413 тысяч раз.
В Брянске заболели 50 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе коронавирус подтвердили у 21 пациента. 12 заболевших выявили в Суражском районе, 11 - в Мглинском. В остальных прибавилось меньше десяти случаев за сутки. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 24 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 января 2021 года:
— Брянск – 11015 (+50)
— Брянский район – 3643 (+21)
— Дятьковский район – 1176 (+1)
— Карачевский район – 954 (+8)
— Комаричский район – 764 (+8)
— Стародубский район – 728 (+9)
— Клинцы – 730 (+3)
— Трубчевский район – 696 (+8)
— Брасовский район – 644 (+1)
— Выгоничский район – 643 (+2)
— Жуковский район – 622 (+5)
— Навлинский район – 592 (+3)
— Новозыбков – 585 (+3)
— Климовский район – 535 (+4)
— Унечский район – 528 (+7)
— Сельцо – 426
— Фокино – 434 (+1)
— Мглинский район – 412 (+11)
— Погарский район – 387 (+1)
— Дубровский район – 386 (+6)
— Почепский район – 374 (+1)
— Суземский район – 371
— Клинцовский район – 349
— Злынковский район – 322 (+9)
— Клетнянский район – 285 (+3)
— Гордеевский район – 274 (+3)
— Суражский район – 234 (+12)
— Красногорский район – 206
— Севский район – 183
— Жирятинский район – 104
— Рогнединский район – 67
— Иногородние – 53.
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