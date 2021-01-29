Коронавирус в Брянской области, последние новости на 29 января 2021 года

Количество жителей Брянской области, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса, достигло 16837. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 29 января 2021 года коронавирус выявили у 28543 человек, вылечились 27399 жителей области, умерли 239 пациентов. За минувшие сутки заболели 185 жителей региона. Выздоровели 176 пациентов, еще один брянец умер от коронавируса. За сутки выполнили 2214 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели почти 412 тысяч раз. Количество жителей Брянской области, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса, достигло 16837.

В Брянске заболели 33 человека. Это самый большой суточный прирост. В Клинцах коронавирус подтвердили у 22 пациентов. В Климовском районе выявили 19 заболевших, в Брянском - 18 человек, в Навлинском - 14. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 19 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области ослабили коронавирусные ограничения для спортивных и развлекательных организаций. На Брянщине разрешили спортивные и физкультурные мероприятия для всех возрастов. Однако заполняемость трибун не должна превышать 25 процентов. Также возобновляется творческая работа учреждений искусства, развлекательных центров и кинотеатров при заполняемости залов не более 50 процентов.

В Брянской области кафе и ресторанам разрешили работать до трех часов ночи. Заведения общепита могут проводить свадьбы, юбилеи и поминки, если число гостей не превысит 50 человек. При этом зал не должен быть загружен больше чем наполовину. Со 2 февраля разрешили проводить корпоративы и другие развлекательные программы.

В Брянской области пенсионерам старше 65 лет продлили режим самоизоляции до 14 февраля. Им до сих пор запрещено покидать своим дома. Региональный оперштаб решил не спешить и продлил для них действующий ковид-режим. На это решение повлиял высокий процент заболеваемости в категории «Пенсионеры и неработающие граждане».

В регионе сняли ограничения на посещения торговых центров и фуд-кортов подростками. Им теперь можно появляться без сопровождения взрослых в указанных местах. Также на Брянщине не стали продлевать запрет на проведение массовых мероприятий развлекательного характера юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».