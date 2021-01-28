Брянским пенсионерам продлили самоизоляцию до 14 февраля

В Брянской области пенсионерам старше 65 лет продлили режим самоизоляции.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Брянской области пенсионерам старше 65 лет продлили режим самоизоляции до 14 февраля. Решение об этом приняли на заседании оперативного штаба в четверг, 28 января.
В период с 1 по 14 февраля жители региона возрастной категории «65+» запрещено покидать своим дома. Региональный оперштаб решил не спешить и продлить для них действующий ковид-режим. На это решение повлиял высокий процент заболеваемости в категории «Пенсионеры и неработающие граждане».
При этом в регионе сняли ограничения на посещения торговых центров и фуд-кортов подростками. Им теперь можно появляться без сопровождения взрослых в указанных местах.
Также на Брянщине не стали продлевать запрет на проведение массовых мероприятий развлекательного характера юрлицами и ИП.
- Ослабление коронавирусного режима связано с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе, - резюмируют в оперативном штабе.
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