Брянским пенсионерам продлили самоизоляцию до 14 февраля

В Брянской области пенсионерам старше 65 лет продлили режим самоизоляции. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области пенсионерам старше 65 лет продлили режим самоизоляции до 14 февраля. Решение об этом приняли на заседании оперативного штаба в четверг, 28 января.

В период с 1 по 14 февраля жители региона возрастной категории «65+» запрещено покидать своим дома. Региональный оперштаб решил не спешить и продлить для них действующий ковид-режим. На это решение повлиял высокий процент заболеваемости в категории «Пенсионеры и неработающие граждане».

При этом в регионе сняли ограничения на посещения торговых центров и фуд-кортов подростками. Им теперь можно появляться без сопровождения взрослых в указанных местах.

Также на Брянщине не стали продлевать запрет на проведение массовых мероприятий развлекательного характера юрлицами и ИП.

- Ослабление коронавирусного режима связано с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе, - резюмируют в оперативном штабе.

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