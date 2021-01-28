Брянские художники подарят свои работы Волгограду

Елена Попхадзе, картина «Мученики фашизма», фрагмент.

В городе-герое Волгограде реализуют проект «Война на холсте как память поколений». К нему уже присоединились 92 художника из 28 российских регионов и трех стран мира. Общими усилиями создается галерея картин на общую тему подвига нашего народа в Великой Отечественной войне.

Работы художников торжественно передают в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». В церемонии принимают участие ветераны и почетные гости, рассказали в Брянском областном художественно-выставочном центре.

В День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве – 2 февраля – в Брянском художественном музее передадут полотна участников Брянской региональной организации «Союз художников России» городу Волгограду.

Волгоградскую экспозицию пополнят графические и живописные работы следующих брянских художников:

– Владимир Волков, картина «У родного порога» (2014).

– Иван Дашко представил несколько иллюстраций к стихотворениям Платона Воронько – «Сыны ее на фото, на стене…» (1988), «Мне страшно» (1988), «Коммунист Наталебе» (1988).

– Владимир Мурашко, картина «Реквием по Хацуни» (2011)

– Елена Попхадзе, картина «Мученики фашизма» (2020).

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