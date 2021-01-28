5 февраля стартуют регулярные авиарейсы «Брянск-Москва»

Фото: vk. com, сообщество "Международный аэропорт "Брянск"".

Регулярные авиарейсы между Москвой и Брянском стартуют 5 февраля. Самолеты будут летать пять раз в неделю. Стоимость билетов начинается от 800 рублей. Такая информация прозвучала на брифинге в пресс-центре облправительства в среду, 27 января.

Авиаперевозки по направлению будет выполнять «Эйсевен Аэрлинес». Эта авиакомпания уже заходила в регион в 2017-м. Но, как они сами признают, первый блин вышел комом.

- А вот второй блин, как правило, получается пышным, вкусным и румяным, - шутливо заметил генеральный представитель авиакомпании в Центральном регионе Александр Ларин, презентуя предстоящие полеты.

Отмечалось, что авиарейсы «Брянск-Москва» просубсидировало правительство Брянской области. В итоге цена авиабилетов по направлению сопоставима с альтернативными видами транспорта. Рейсы будет выполнять самолеты «Эмбраэр 170», вместительность которых 78 мест.

- Рейсы «Брянск-Москва» должны оценить те, кто любит путешествовать, - отмечает представителя авиакомпании. - Приземлившись в «Домодедово», пассажиры смогут воспользоваться так называемой стыковкой. И улететь в 37 направлениях, в том числе на авиалайнерах партеров. Для этого не придется покупать отдельный билет и заново сдавать багаж.

Отметим, сейчас из аэропорта «Брянск» выполняют шесть круглогодичных рейсов - в Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Сочи, Краснодар, Москву. Есть два сезонных - в Симферополь и Анапу. В 2021-м список пополнят еще, как минимум, два направления: Волгоград и Геленджик. Также в этом году Брянск может наладить прямое авиасообщение с Калининградом и Минском.

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