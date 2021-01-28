Комиссия из Генеральной прокуратуры встретится с жителями Брянской области

К сотрудникам Генеральной прокуратуры могут обратиться граждане, несогласные с ранее вынесенными решениями региональной прокуратуры. Фото: Иван ВИСЛОВ

Приехавшая в Брянск комиссия Генеральной прокуратуры России проведет личный прием жителей Брянской области. Встреча пройдет 1 февраля с 10.00 до 18.00 в здании прокуратуры Брянской области по улице Рекункова, 1.

К сотрудникам Генеральной прокуратуры могут обратиться граждане, несогласные с ранее вынесенными решениями регионального надзорного ведомства. Вопросы самые разнообразные: защита трудовых, жилищных и социальных прав.

На прием могут прийти инвалиды, дети-сироты, ветераны, многодетные семьи и другие социально-незащищенные категории. А также предприниматели и участники долевого строительства.

Записаться на прием можно в прокуратуре или предварительно по телефонам: 8 (4832) 65-42-05, 8 (4832) 65-42-11. Граждане должны иметь при себе удостоверяющий личность документ.

Также желательно иметь подготовленное заранее письменное обращение по существу вопроса, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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