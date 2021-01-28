На модернизацию аэропорта «Брянск» направят 2,6 млрд рублей

В ближайших планах брянского аэропорта – модернизация стоимостью 2,6 млрд рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Порядка 2,6 миллиардов рублей планируют направить на модернизацию международного аэропорта «Брянск». Проектно-сметная документация проекта прошла экспертизу. Остается дождаться утверждения выделения федеральных денег. Такая информация прозвучала на брифинге в облправительстве, который провел замгубернатора Владимир Реунов в среду, 27 января.

Сама модернизация займет полтора – два года. Первостепенно на объекте реконструируют взлетную полосу, и обновят светосигнальную систему. Дальше на очереди – строительство современного аэровокзала, нового терминала, собственного топливно-заправочного комплекса.

Предполагается, что основную часть необходимых денег брянскому аэропорту выделят из федерального бюджета. А недостающую сумму на условиях софинансирования предоставит региональная казна.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».