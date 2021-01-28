От коронавируса привили больше 16,8 тысячи брянцев

От коронавируса в Брянской области привили 16837 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество жителей Брянской области, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса, достигло 16837. Такую цифру назвали в региональном оперативном штабе утром в четверг, 28 января.

Всего в регион поступило 16900 доз вакцины «Гам Ковид Вак» (она же «Спутник V»). Их распределили по медицинским учреждениям всей Брянской области. Массово прививать население региона начали 18 января.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», возможность вакцинироваться появилась и у жителей брянской глубинки. Так, например, в одном из сел Погарского района местных жителей приглашают на консультацию и запись в местный фельдшерский пункт.

- Подобное объявление висит на дверях центрального магазина, - рассказывает местная жительница Елена. - Прививают одновременно по пять человек, так как вакцина рассчитана именно на такое количество человек. На днях привился мой знакомый. Рассказывал, что для укола его и еще девятерых возили на специальной машине в Погарскую ЦРБ. Перед уколом у всех измерили температуру, давление, сатурацию. Одному в прививке отказали из-за температуры в 37 градусов.

Между тем, сейчас вакцины в районе нет. Новую партию ожидают 29-30 января. Желающих ставят на очередь.

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