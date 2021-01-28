Брянским омбудсменом по правам человека вновь стал Вячеслав Тулупов

Вячеслава Тулупова утвердили в должности омбудсмена по правам человека во второй раз. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области «переизбрали» уполномоченного по правам человека Вячеслава Тулупова. Назначенца утвердили в должности депутаты Брянской областной Думы на очередном заседании в четверг, 28 января.

После голосования Вячеслав Тулупов произнес присягу, в которой поклялся защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои полномочия.

Всего на 25-м заседании седьмого созыва рассмотрели около двадцати вопросов.

Добавим, Вячеслав Тулупов - бывший мэр Брянска. Впервые омбудсменом по правам человека он стал в январе 2016 года. Кстати, было также 28-е число.

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