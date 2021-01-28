Брянская полиция о происшествии на «Речном»: заявление от потерпевшего не поступало

Фото: скриншот видео, опубликованного в сообществе "ЖК "Речной" Брянск" соцсети "ВКонтакте".

В УМВД не поступало заявление от потерпевшего, которого избили в микрорайоне «Речной» в Володарском районе Брянске ночью в четверг, 28 января. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» сообщили в полицейской пресс-службе.

Нет заявления - нет и подробностей происшествия. Примерно такой ответ дали «КП» в УМВД по региону.

Отказались от комментариев и в дежурной части Володарского района Брянска.

Напомним, случай произошел около полуночи. Несколько человек избили мужчину, который лежал на асфальте. Били по различным частям тела, в том числе ногами в голову.

По словам очевидцев, к месту ЧП выезжали полицейские на четырех машинах и бригада «скорой». Пострадавшего увезли в больницу, а нападавших задержали около 00.30.

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