Коронавирус в Брянской области, последние новости на 28 января 2021 года

В Брянской области до 31 января планируется поставка еще 11800 доз вакцины от коронавируса. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 28 января 2021 года коронавирус выявили у 28358 человек, вылечились 27223 жителя области, умерли 238 пациентов. За минувшие сутки заболели 187 жителей региона. Выздоровели 166 пациентов, новых смертей от ковида не зарегистрировали. За сутки выполнили 1938 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 409 тысяч раз.

В Брянске и Брянском районе заболели 36 и 38 человек соответственно. Это самые большие суточные приросты. В Новозыбкове выявили 18 новых случаев, в Комаричском районе - 14, в Дятьковском - 13. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 23 муниципалитетах Брянской области.

В Брянской области на первом месте по заболеваемости коронавирусом находятся пенсионеры и неработающие граждане. Они составляют почти 40 процентов от других категорий. 17 процентов – работники предприятий, по 7 процентов – медики и педагоги.

На третьей неделе 2021 года показатель заболеваемости снизился. Он составил 110, 1 против 112 за неделю до этого. Коэффициент распространенности инфекции - 1,0. Показатель тестирования методом ПЦР - 201,8 на 100 тысяч населения в день.

В Брянской области до 31 января планируется поставка еще 11800 доз вакцины от коронавируса. На 25 января поставили 18842 дозы вакцины «Спутник V». На 24 января вакцинировали 10269 человек. Вакцинацию проводят бесплатно в прививочных кабинетах медицинских организаций. Записаться на прививку можно в прививочных кабинетах местных медучреждений, через Единый портал госуслуг, через участковых терапевтов и по телефону горячей линии 122.

В области работают выездные прививочные бригады. Они выезжают в трудовые коллективы, социальные учреждения стационарного типа. Включен в выездную прививочную работу и мобильный ФАП. В медицинских организациях прививочные кабинеты работают с 8.00 до 20.00, а также в выходные дни.

Решают вопрос о заключении соглашений с частными медицинскими организациями по передаче вакцины от коронавируса. После того, как указанные медицинские организации проведут мероприятия по соблюдению температурного режима для хранения препарата, им передадут вакцину для иммунизации населения.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской областной больнице №1, где оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, установили криогенные емкости. Они будут обслуживать роддом, семиэтажный корпус и второй корпус. Это позволяет уйти от использования кислородных баллонов. В областной больнице на данный момент самая большая реанимация в регионе.

Больница теперь не зависит от переключения кислородных баллонов. В учреждении создан стабильный запас и ресурс, позволяющий неделю работать автономно. Две криогенные емкости уже работают в больнице №2 в Володарском районе. В ближайшее время такие же планируют установить в госпитале ветеранов, городской больнице №4 и госпитале в Унече.

Брянский театр драмы имени Алексея Толстого с 22 января сможет принять до 40 процентов зрителей от общей заполняемости зала. До этого из-за коронавируса посмотреть на постановки могли только 25 процентов зрителей.

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