Задержанного замглавы Навлинского района Николая Шакина обвиняют в махинациях с жильем

Чиновнику предъявили обвинение и заключили под стражу. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области задержанного заместителя главы Навлинской районной администрации Николая Шакина обвиняют в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере. Также ему вменяют превышение полномочий с причинением тяжких последствий. Чиновнику может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Предварительно удалось установить, что преступление произошло не позднее февраля 2015 года. Тогда подозреваемый занимал должность главы Бяковской сельской администрации Навлинского района Брянской области. Он дал указание сделать для своего знакомого заведомо ложную выписку из похозяйственной книги сельского поселения.

На основании полученного документа его знакомый местный житель незаконно зарегистрировал право собственности на часть дома, принадлежащего жительнице этого же села. Этим были нарушены конституционные права владельцев недвижимости. Преступление выявили оперативники региональных МВД и ФСБ.

Чиновнику предъявили обвинение и заключили под стражу. Ведется работа по наложению ареста на его имущество для возмещения вреда потерпевшим. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Напомним, накануне, 26 января, появилась информация, что в Навле силовики задержали замглавы местной администрации Николая Шакина. Он отвечал за архитектуру, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство и муниципальное имущество. Также он курировал работу отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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