В брянской Навле задержали заместителя главы районной администрации

В районной администрации Николай Петрович отвечает за вопросы архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В поселке Навля Брянской области задержали заместителя главы районной администрации Николая Шакина. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание «Брянские новости» сегодня вечером, 26 января.
В районной администрации Николай Петрович отвечает за вопросы архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Также в его ведении находятся сельское хозяйство и муниципальное имущество. Помимо этого, он курирует отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Сообщается, что причина задержания чиновника не связана с его нынешней деятельностью в районной администрации и касается бывшей работы. На данный момент на официальном сайте администрации Навлинского района он все еще числится заместителем главы.
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