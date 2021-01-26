В брянской Навле задержали заместителя главы районной администрации

В районной администрации Николай Петрович отвечает за вопросы архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Фото: Иван ВИСЛОВ

В поселке Навля Брянской области задержали заместителя главы районной администрации Николая Шакина. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание «Брянские новости» сегодня вечером, 26 января.

В районной администрации Николай Петрович отвечает за вопросы архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Также в его ведении находятся сельское хозяйство и муниципальное имущество. Помимо этого, он курирует отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Сообщается, что причина задержания чиновника не связана с его нынешней деятельностью в районной администрации и касается бывшей работы. На данный момент на официальном сайте администрации Навлинского района он все еще числится заместителем главы.

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