В брянской Унече в коронавирусном госпитале установили кислородную станцию

В брянской Унече в госпитале для коронавирусных больных установили кислородно-газификационную станцию. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянской Унече в госпитале для коронавирусных больных установили кислородно-газификационную станцию. Емкости объемом шесть и десять тонн уже заполнили кислородом, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

По мере расходования жизненно необходимого ресурса их заполнят снова. Здесь обеспечивают бесперебойную подачу кислорода в палаты пациентам.

Емкости объемом шесть и десять тонн заполнили кислородом. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Это уже вторая кислородная станция в Брянской области, построенная за последние месяцы. Напомним, что раньше подобный объект заработал в Брянской областной больнице №1. Их появление позволяет уйти от использования кислородных баллонов.

Две криогенные емкости уже работают на базе Брянской городской больницы № 2. В ближайшее время такие емкости установят в Брянском областном госпитале для ветеранов войн и Брянской городской больнице № 4.

Брянская область одна из первых в России, после Москвы и Московской области, где решили с помощью установки подобных станций коронавирусные пациенты во время лечения в медучреждениях непрерывно получают кислород.

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