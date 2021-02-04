В Брянске проверяют случай с высаженной из автобуса девочкой

Фото: скриншот видеозаписи из салона автобуса.

Руководство брянского МУ «БГПАТП» проводит проверку по факту инцидента с якобы высаженной из автобуса девочкой. При этом транспортники заявляют, что ребенку не отказали в проезде. Такую информацию распространила пресс-служба брянской мэрии в четверг, 4 февраля.

Случай произошел в автобусе №31. Девочка предъявила для проезда социальную транспортную карту для многодетных семей. Однако та не сработала. Позже выяснилось, что карта заблокирована. Причина - ею воспользовались в транспорте, где не предусмотрено льготное обслуживание.

Ссылаясь на кондуктора, в автотранспортном предприятии заявляют, что из-за недоразумения ребенку не отказали в проезде. При этом девочку попросили сообщить родителям о блокировке проездного.

3 февраля сотрудники «БГПАТП» связались с мамой школьницы. И договорились о личной встрече - на 4-е число. В ней поучаствует также кондуктор - кстати, также многодетная мать.

Транспортники добавляют, что у них есть видеозапись инцидента. Правда, в ней отсутствует звук. А потому доподлинно установить обстоятельства происшествия пока не удалось. Видно, что девочка сама выходит из автобуса. Кондуктор в этот момент стоит спиной к ребенку.

- Городской отдел по транспорту проанализировал ситуацию, - говорят в пресс-службе мэрии. - И в ближайшее время выйдет с инициативой об исключении возможности вводить в стоп-лист льготные транспортные карты. Предложение изучат департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области и оператор автоматизированной системы оплаты проезда АО «РИЦ».

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