В брянском Новозыбкове сообщили о наркопритоне у детского центра

Фото: скриншот видеоролика, размещенного в сообществе "Новозыбков LIVE" в vk.com.

В брянском городе Новозыбкове местные жители попросили огородить полуразрушенную постройку у детского развлекательного центра. Дело в том, что место облюбовали лица, ведущие асоциальный образ жизни, и наркоманы. Сообщение об этом появилось в онлайн-сообществе «Новозыбков LIVE» в среду, 3 февраля.

Автор поста адресовал претензию администрации города. Мужчина выступил от лица всех родителей, живущих в Новозыбкове.

«Огородите это место ради будущего наших детей! Страшно выходить с детского развлекательного центра! К нам неоднократно приставали с угрозами неадекватные люди, наркоманы. Полиция закрывает на это глаза», - написала местный житель.

Место, о котором идет речь, расположено в окрестностях бывшей фабрики МЛП на улице Коммунистической. В 2009-м объект превратили в крупнейший в городе торговый центр. Одно из помещений отдали под детский центр. А вход в него расположен с дворовой территории.

Тревожный пост в паблике активно обсуждают пользователи. Горожане отмечают, что территория частная, а, значит, обращаться следует не к властям, а к собственнику. По некоторым данным, он находится в Москве.

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