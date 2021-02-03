Жительница Брянской области вошла в ТОП-20 участниц флешмоба «Валенки»

Кадр из выступления Татьяны Жигуновой.

Видеоролик жительницы брянского города Стародуб Татьяны Жигуновой вошел в двадцатку лучших на всероссийском флешмобе «Валенки». Его в Год памяти и славы организовал Центральный музей Великой Отечественной войны. Победителей выявляли онлайн-голосованием.

Участникам акции Музей Победы предложил исполнить легендарную песню. 75 лет назад она прозвучала на ступенях поверженного Рейхстага, а в мае 1945-го - во время концерта Лидии Руслановой для солдат-победителей.

Всего в флешмобе поучаствовали исполнители из 50 регионов России, а также нескольких зарубежных стран. Среди них - Эстония, Египет, Казахстан, Киргизия, Украина. Творческие заявки через сайт музея и соцсети присылали дети и взрослые, профессиональные артисты и любители.

Голосование стартовало 13 января, а завершилось 31-го. Лучшие ролики флешмоба набрали больше 30 тысяч голосов. Просмотреть брянскую версию «Валенок» можно здесь.

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