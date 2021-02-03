В Брянске осудят украинца за ограбление ювелирного магазина

Ювелирный магазин на проспекте Ленина в Брянске ограбили в октябре прошлого года.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В суд ушло уголовное дело об ограблении ювелирного магазина в Брянске. За совершенное преступление будет отвечать 53-летний гражданин Украины. Ему грозит до семи лет колонии, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.
Инцидент произошел в октябре прошлого года. 10 числа приехавший в Брянск из Тулы иностранец зашел в ювелирный магазин по проспекту Ленина. И сделал вид, что собирается купить украшения. Обслуживая клиента, сотрудница торговой точки достала два демонстрационных лотка с золотыми цепочками. Их посетитель выхватил и убежал. Скрылся злоумышленник на автомобиле: водитель, занимающийся частным извозом, подживал его неподалеку.
- Добычей злоумышленника стали 54 ювелирных изделия общей стоимостью больше 800 тысяч рублей, - уточняют в надзорном ведомстве.
По существу уголовное дело рассмотрит Советский райсуд города.
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