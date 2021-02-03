В Брянске осудят украинца за ограбление ювелирного магазина

Ювелирный магазин на проспекте Ленина в Брянске ограбили в октябре прошлого года. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В суд ушло уголовное дело об ограблении ювелирного магазина в Брянске. За совершенное преступление будет отвечать 53-летний гражданин Украины. Ему грозит до семи лет колонии, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. 10 числа приехавший в Брянск из Тулы иностранец зашел в ювелирный магазин по проспекту Ленина. И сделал вид, что собирается купить украшения. Обслуживая клиента, сотрудница торговой точки достала два демонстрационных лотка с золотыми цепочками. Их посетитель выхватил и убежал. Скрылся злоумышленник на автомобиле: водитель, занимающийся частным извозом, подживал его неподалеку.

- Добычей злоумышленника стали 54 ювелирных изделия общей стоимостью больше 800 тысяч рублей, - уточняют в надзорном ведомстве.

По существу уголовное дело рассмотрит Советский райсуд города.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».