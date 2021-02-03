Коронавирус в Брянской области, последние новости на 3 февраля 2021 года

За сутки новые случаи "Ковид-19" зафиксировали в 21 брянских городах и районах. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 3 февраля 2021 года коронавирусом заболели 177 жителей. Выздоровел 111 пациентов, новых смертей не произошло.

В целом с начала пандемии в регионе у 29422 человек подтвердили диагноз, вылечились 28149 жителей области, умерли 239 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 500 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 419175 раз.

Новые случаи зафиксировали в 21 городах и районах. В лидерах по приросту заболеваемости Брянск (49). В Брянском районе подтвердили 20 новых случаев инфекции, в Дятьковском районе – 16, в Дубровском и Выгоничском районах – по 13, в Карачевском – 10.

Коэффициент распространения коронавируса в очередной раз снизился. Его обновленная величина – 0,947. Суточное изменение составило 0,003.

За сутки в Брянске выявили четырех безмасочников. Всех привлекли к административной ответственности. Лидером дня стал Володарский район – два протокола на покупателей. Всего комиссия проверила 79 объектов – магазинов, кафе, салонов красоты и ТЦ.

Фото: оперативный штаб Брянской области.

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