В Брянской области кафе и ресторанам разрешили работать до трех ночи

Фото: vk.com, "Ресторан-пивоварня «Августин»".

В Брянской области кафе и ресторанам разрешили работать до трех часов ночи. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба, которое прошло в четверг, 28 января.

Заведения общепита могут проводить свадьбы, юбилеи и поминки, если число гостей не превысит 50 человек. При этом зал не должен быть загружен больше чем наполовину.

Со 2 февраля разрешили проводить корпоративы и другие развлекательные программы. В первую субботу февраля обычно проходят встречи одноклассников.

Кроме того, на спортивные соревнования могут прийти 25 процентов зрителей от наполняемости зала. В учреждения культуры, например театры и кинотеатры, зал может быть заполнен на 50 процентов.

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