В Брянске по выходным дням изменится расписание автобуса №48

С 30 января по выходным дням продлят время работы и увеличат количество вечерних рейсов автобуса № 48 "Деснаград - Ходаринка". Фото: "Брянский автобус".

С 30 января по выходным дням продлят время работы и увеличат количество вечерних рейсов автобуса № 48 "Деснаград - Ходаринка".

По субботам и воскресеньям в течение дня будут ходить 8 автобусов. Средний интервал между рейсами 30 минут, сообщают в соцсетях в группе «Брянский автобус».

Последние автобусы будут выходить в рейс в 20.00 вместо 19.15.

После 20.00 пассажиры смогут воспользоваться подвозочными рейсами, которые следуют в парк. От Деснаграда автобус будет отправляться до бежицкого хлебокомбината по улице Куйбышева в 20.36. От Ходаринки до завода « Сельмаш» через Брянск-2 - в 20.16, 20.31, 20.46 и 21.16.

С полным расписанием движения маршрута № 48 по выходным можно ознакомиться здесь.

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