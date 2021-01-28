Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 185 жителей региона. Выздоровели 176 пациентов, еще один брянец умер от коронавируса, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 28543 человек подтвердили коронавирус, вылечились 27399 жителей области, умерли 239 пациентов. За сутки выполнили 2214 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели почти 412 тысяч раз.
В Брянске заболели 33 человека. Это самый большой суточный прирост. В Клинцах коронавирус подтвердили у 22 пациентов. В Климовском районе выявили 19 заболевших, в Брянском - 18 человек, в Навлинском - 14. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 19 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 января 2021 года:
— Брянск – 10965 (+33)
— Брянский район – 3622 (+18)
— Дятьковский район – 1175 (+11)
— Карачевский район – 946 (+9)
— Комаричский район – 757 (+10)
— Стародубский район – 719
— Клинцы – 727 (+22)
— Трубчевский район – 688 (+1)
— Брасовский район – 643 (+3)
— Выгоничский район – 641 (+12)
— Жуковский район – 617
— Навлинский район – 589 (+14)
— Новозыбков – 582
— Климовский район – 531 (+19)
— Унечский район – 521
— Сельцо – 426
— Фокино – 433 (+3)
— Мглинский район – 401
— Погарский район – 386
— Дубровский район – 380 (+2)
— Почепский район – 373 (+4)
— Суземский район – 371 (+11)
— Клинцовский район – 349 (+8)
— Злынковский район – 313
— Клетнянский район – 282
— Гордеевский район – 271
— Суражский район – 222
— Красногорский район – 206 (+2)
— Севский район – 183 (+1)
— Жирятинский район – 104 (+2)
— Рогнединский район – 67
— Иногородние – 53.
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