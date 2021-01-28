В Брянскэнерго ремонтная программа в 2020 году выполнена сверх плана

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы в 2020 году. Все ее ключевые показатели выполнены в полном объеме со значительным превышением плановых значений.

Так, в прошлом году проведен частичный ремонт оборудования на 143 подстанциях напряжением 35-110 кВ и 415 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Перевыполнен план по расчистке просек на 141%: расчищено от древесной и кустарниковой поросли более 1300 га площади. На ВЛ - 0,4-110кВ энергетики заменили более 13,5 тысяч изоляторов (109 % от плана) и более 1700 железобетонных опор (114% от плана), отремонтировали 236 выключателей 6-110кВ и почти сотню разъединителей 35-110кВ.

Выполнены ремонтные работы на трансформаторах подстанций класса напряжения 110кВ: «Аксинино», «Камвольная», «Полпинская» и «Погарская». Общие затраты на реализацию ремонтных работ по итогам 2020 года составили более 169 млн. рублей.

«Реализация ремонтной программы филиала – обязательное условие при подготовке электросетевого комплекса региона к работе в осенне-зимний период. От своевременности и качества выполнения ремонтных работ, зависит надежное, бесперебойное энергоснабжение потребителей. Поэтому к проведению ремонтов на энергооборудовании мы относимся с наивысшей долей ответственности», - подчеркивает заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарим.