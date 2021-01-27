В Брянске прошли акции в память о блокадном Ленинграде. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в среду, 27 января, прошли акции в память о блокадном Ленинграде. Ровно 77 лет назад, в 1944 году, Ленинград полностью освободили от фашисткой блокады. Она длилась 872 дня. По оценкам историков, блокада унесла жизни от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек.

В Брянске проживают два ветерана Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», а также 28 человек, удостоенных памятного знака «Жителю блокадного Ленинграда». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На площади Партизан прошла музыкально-патриотическая акция «Блокадный Ленинград». Поименно перечислили, поблагодарили за мужество и героизм ветеранов. В Брянске проживают два ветерана Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», а также 28 человек, удостоенных памятного знака «Жителю блокадного Ленинграда». Импровизированный концерт для прохожих представили солисты народно-эстрадного ансамбля «Вязанка».

Акции прошли и в районах Брянска. Так, в Фокинском поздравили с памятной датой пятерых блокадниц. Им вручили подарки.

«Волонтеры Победы» раздавали прохожим тематические открытки-карточки с фактами о памятной дате. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Также на центральных улицах города участники всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» провели акцию «Блокадный хлеб». Они раздавали прохожим тематические открытки-карточки с фактами о памятной дате. В это время на широком экране, установленном Брянской областной филармонии, показывали фильм об истории ветеранов-блокадников, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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