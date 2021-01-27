В Брянскую область до 31 января поставят еще 11800 доз вакцины от коронавируса

В Брянской области до 31 января планируется поставка еще 11800 доз вакцины от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Брянской области до 31 января планируется поставка еще 11800 доз вакцины от коронавируса. На 25 января поставили 18842 дозы вакцины «Спутник V», сообщили в оперативном штабе.

На 24 января вакцинировали 10269 человек. Прививки делают медики, педагоги, работники социальной сферы, транспорта, социальных учреждений, МФЦ, а также лица, страдающие ожирением, сахарным диабетом, пациенты с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями.

Вакцинацию проводят бесплатно в прививочных кабинетах медицинских организаций. Записаться на прививку можно в прививочных кабинетах местных медучреждений, через Единый портал госуслуг, через участковых терапевтов и по телефону горячей линии 122.

В области работают выездные прививочные бригады. Они выезжают в трудовые коллективы, социальные учреждения стационарного типа. Включен в выездную прививочную работу и мобильный ФАП. В медицинских организациях прививочные кабинеты работают с 8-00 до 20-00, а также в выходные дни.

Решают вопрос о заключении соглашений с частными медицинскими организациями по передаче вакцины от коронавируса. После того, как указанные медицинские организации проведут мероприятия по соблюдению температурного режима для хранения препарата, им передадут вакцину для иммунизации населения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».