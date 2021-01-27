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Политика

Глава Клинцовской городской администрации покинул свой пост

Он написал заявление на увольнение по собственному желанию
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Клинцы.ИНФО".

Фото: "Клинцы.ИНФО".

В брянском городе Клинцы глава администрации Федор Сушок покинул свой пост. Этот вопрос рассмотрели за 21-м заседании Клинцовского городского Совета. Оно состоялось 27 января.

Федор Николаевич написал заявление по собственному желанию, сообщает портал "Клинцы.ИНФО".

Федор Сушок возглавил Клинцовскую городскую администрацию 4 марта 2020 года.

Теперь исполнять обязанности главы будет заместитель Ольга Раввина.

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