Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 187 жителей региона. Выздоровели 166 пациентов, новых смертей от ковида не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 28358 человека подтвердили коронавирус, вылечились 27223 жителя области, умерли 238 пациентов. За сутки выполнили 1938 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 409 тысяч раз.

В Брянске и Брянском районе заболели 36 и 38 человек соответственно. Это самые большие суточные приросты. В Новозыбкове выявили 18 новых случаев, в Комаричском районе - 14, в Дятьковском - 13. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 23 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 января 2021 года:

— Брянск – 10932 (+36)

— Брянский район – 3604 (+38)

— Дятьковский район – 1164 (+13)

— Карачевский район – 937 (+9)

— Комаричский район – 747 (+14)

— Стародубский район – 719 (+7)

— Клинцы – 705 (+3)

— Трубчевский район – 687 (+1)

— Брасовский район – 640 (+6)

— Выгоничский район – 629

— Жуковский район – 617 (+1)

— Навлинский район – 575 (+3)

— Новозыбков – 582 (+18)

— Унечский район – 521 (+10)

— Климовский район – 512 (+3)

— Сельцо – 426 (+2)

— Фокино – 430 (+7)

— Мглинский район – 401 (+3)

— Погарский район – 386 (+2)

— Дубровский район – 378

— Почепский район – 369 (+3)

— Суземский район – 360 (+1)

— Клинцовский район – 341

— Злынковский район – 313

— Клетнянский район – 282 (+3)

— Гордеевский район – 271 (+1)

— Суражский район – 222

— Красногорский район – 204 (+3)

— Севский район – 182

— Жирятинский район – 102

— Рогнединский район – 67

— Иногородние – 53.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».