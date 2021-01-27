Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 187 жителей региона. Выздоровели 166 пациентов, новых смертей от ковида не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 28358 человека подтвердили коронавирус, вылечились 27223 жителя области, умерли 238 пациентов. За сутки выполнили 1938 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 409 тысяч раз.
В Брянске и Брянском районе заболели 36 и 38 человек соответственно. Это самые большие суточные приросты. В Новозыбкове выявили 18 новых случаев, в Комаричском районе - 14, в Дятьковском - 13. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 23 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 января 2021 года:
— Брянск – 10932 (+36)
— Брянский район – 3604 (+38)
— Дятьковский район – 1164 (+13)
— Карачевский район – 937 (+9)
— Комаричский район – 747 (+14)
— Стародубский район – 719 (+7)
— Клинцы – 705 (+3)
— Трубчевский район – 687 (+1)
— Брасовский район – 640 (+6)
— Выгоничский район – 629
— Жуковский район – 617 (+1)
— Навлинский район – 575 (+3)
— Новозыбков – 582 (+18)
— Унечский район – 521 (+10)
— Климовский район – 512 (+3)
— Сельцо – 426 (+2)
— Фокино – 430 (+7)
— Мглинский район – 401 (+3)
— Погарский район – 386 (+2)
— Дубровский район – 378
— Почепский район – 369 (+3)
— Суземский район – 360 (+1)
— Клинцовский район – 341
— Злынковский район – 313
— Клетнянский район – 282 (+3)
— Гордеевский район – 271 (+1)
— Суражский район – 222
— Красногорский район – 204 (+3)
— Севский район – 182
— Жирятинский район – 102
— Рогнединский район – 67
— Иногородние – 53.
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