Новая поликлиника в Стародубе начала принимать пациентов

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Новая поликлиника в брянском городе Стародуб на прошлой неделе начала приминать пациентов. Трехэтажное здание построили и сдали в эксплуатацию в прошлом году.

Для медицинского учреждения приобрели 88 наименований оборудования. Это УЗИ-аппарат, рентгеновский диагностический комплекс, маммограф, флюорограф, гастроскопы, видеоэндоскопический комплекс, оборудование для зуботехнической лаборатории и стоматологическое оборудование.

Потоки пациентов разделены. Во всех кабинетах установлены компьютеры и принтеры. Для персонала и маломобильных посетителей предусмотрели лифты.

Новая поликлиника в сутки сможет принимать до 300 пациентов, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

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