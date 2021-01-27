В Брянской областной больнице установили криогенные емкости

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской областной больнице №1, где оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, установили криогенные емкости. Они будут обслуживать роддом, семиэтажный корпус и второй корпус. Это позволяет уйти от использования кислородных баллонов. В областной больнице на данный момент самая большая реанимация в регионе.

- Мы теперь не зависим от переключения кислородных баллонов, которыми мы пользовались, - сказал заведующий реанимацией инфекционного госпиталя хирургического корпуса Брянской областной больницы № 1 Вячеслав Черненок. - У нас создан стабильный запас и ресурс, позволяющий нам неделю работать автономно. Мы используем две емкости, одна постоянно занята, вторая находится в резерве. Когда опустошается первая, мы плавно переходим на вторую. Не зависим ни от каких поставок кислородных баллонов, что позволяет стабилизировать нашу работу.

Для того, чтобы наполнить пустую емкость, приезжает специальная цистерна.

Две криогенные емкости уже работают в больнице №2 в Володарском районе, сообщают в пресс-службе областного правительства. В ближайшее время такие же планируют установить в госпитале ветеранов, городской больнице №4 и госпитале в Унече.

В Брянской области продолжается работа по обеспечению кислородом коронавирусных госпиталей. Криогенные емкости установлены в Брянской областной больнице № 1.

Установка криогенных емкостей позволит уйти от использования кислородных баллонов в лечебных учреждениях с большим количеством пациентов. По решению Губернатора Брянской области Александра Богомаза регион одним из первых после Москвы и Московской области начал устанавливать емкости для кислорода.

Кислородная емкость, установленная на базе Брянской областной больницы № 1, будет обслуживать роддом, семиэтажный корпус и второй корпус, где располагался региональный сосудистый центр.

— Мы одни из первых в России подключились к жидкому кислороду, что позволит создавать резерв, необходимый для нашей работы, и не зависеть от переключения кислородных баллонов, которыми мы пользовались. У нас создан стабильный запас и ресурс, позволяющий нам неделю работать автономно. Мы используем две емкости, одна постоянно занята, вторая находится в резерве. Когда опустошается первая, мы плавно переходим на вторую. Не зависим ни от каких поставок кислородных баллонов, что позволяет стабилизировать нашу работу.

Подключен семиэтажный корпус, наша реанимация сейчас самая большая в области. Также подключается роддом, госпиталь ветеранов и все остальные наши корпуса, второй и первый, что позволит обеспечить более плавную стабильную работу в отношении снабжения корпусов кислородом, — пояснил заведующий реанимацией инфекционного госпиталя хирургического корпуса Брянской областной больницы № 1 Вячеслав Черненок.

Для того чтобы пополнить запасы кислорода, приезжает специальная цистерна, которая заполняет одну из емкостей, которая на данный момент закончилась, при этом лечебное учреждение продолжает работать на второй, полной емкости, что позволяет обеспечивать абсолютно стабильную работу в плане вентиляции пациентов и снабжения кислородом.

На базе Брянской городской больницы № 2 уже работают две емкости. В ближайшее время криогенные емкости установят в Брянском областном госпитале для ветеранов войн, Брянской городской больнице № 4 и в коронавирусном госпитале в Унече.

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