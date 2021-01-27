В Брянске возведут три спортивных объекта

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске возведут три новых спортивных объекта. Продолжаются работы на площадке Дворца единоборств в Советском районе. Физкультурно-оздоровительный комплекс для спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив» строят в Фокинском районе. В 2023 году областная спортивная школа по футболу «Динамо-Брянск» получит крытый футбольный манеж, сообщают в пресс-службе Брянской облдумы.

Объекты возводят по проекту "Спорт - норма жизни".

В этом году начнут строить физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Выгоничи. В двухэтажном здании смогут одновременно тренироваться 200 человек. Здесь будут проходить занятия по мини-футболу, волейболу, баскетболу и боксу. Сейчас выбирают подрядчика на строительство.

В этом году в Выгоничском, Клетнянском, и Почепском районах появятся малые спортивные площадки. Четыре спортивных школы получат субсидии на покупку оборудования.

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