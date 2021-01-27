Коронавирус в Брянской области, последние новости на 27 января 2021 года

В Брянске заболел 61 человек. Это самый большой показатель по региону. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 27 января коронавирус выявили у 28171 человека, вылечились 27057 жителей области, умерли 238 пациентов. За минувшие сутки заболели 186 граждан. Выздоровели 104 пациента, новых смертей от ковида не зарегистрировали. За прошедшие 24 часа выполнили 500 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 407 тысяч раз.

В Брянске заболел 61 человек. Это самый большой показатель по региону. На втором месте по числу новых случаев Климовский район - 23. В Брянском и Карачевском районах выявили по 17 коронавирусных больных. Также за минувшие сутки заболел один иногородний пациент. Всего COVID-19 за прошедший день зафиксировали в 17 муниципалитетах Брянской области.

В Брянской области первый компонент вакцины «Спутник V» ввели 12 792 жителям. Регион находится на седьмом месте по стране по этому показателю. По числу записавшихся на прививку Брянщина вошла в число лидеров и заняла пятое место по России.

Напомним, неделю назад в регионе стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В Брянскую область поступило 16 900 доз препарата «Спутник V». Вакцину распределили по медицинским учреждениям области с соблюдением всех условий хранения.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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