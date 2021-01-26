В Брянске прочищают ливневую канализацию

Рабочие проводят механизированную очистку ливневок. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с началом оттепели приступили к уборке снега с обочин и прочистке ливневой канализации. Сотрудники дорожного управления вручную убирают наледь, которой забиты решетки ливнестоков.

Также рабочие проводят механизированную очистку ливневок. Специализированная каналопромывочная машина подает в канализационные трубы воду под давлением. Это позволяет промыть колодцы от мусора, песка и веток.

Напомним, ливневую канализацию в Брянске начали строить в 60-х – 70-х годах 20 века. Тогда сделали чуть больше 32 километров. За последние пять лет – с 2015 по 2020 годы – построили 14,5 километров ливневки.

При проектировании новых улиц обустройство ливневой канализации предусматривается проектом, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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